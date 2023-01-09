Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Конституционный Суд РК принял в работу первое обращение

9 Января 2023, 14:44
Конституционный Суд РК принял в работу первое обращение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Парламента Казахстана обратилась в Конституционный Суд о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституционным Судом принято к конституционному производству обращение группы депутатов Парламента Республики Казахстан о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан», - говорится в сообщении Конституционного Суда РК.

Отмечается, что в соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Суда. Решение Конституционного Суда будет опубликовано в средствах массовой информации.

В пункте 4 статьи 62 Конституции РК говорится: «Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат».

Согласно закону рассмотрение обращений в Конституционном Суде является открытым.

Конституционный Суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству. При этом итоговое решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начал функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть. Главой государства подписан Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата.

29 декабря Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК. В этот же день на пленарном заседании Сената были назначены судьи Конституционного суда РК. 2 января 2023 года Президент подписал указ по вопросам деятельности Конституционного Суда РК и его Аппарата.

Также сообщалось, в каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный Суд.


Новости по теме
Конституционный Суд: как работает и почему важен для казахстанцев
Три кандидата претендуют на место сенатора от Актюбинской области
Отмена закона о Первом Президенте: в специальную комиссию войдут депутаты Мажилиса
Теги:
Читайте также
Три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области
Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Сената от Алматы
Конституционный Суд: как работает и почему важен для казахстанцев
Кто претендует на мандат сенатора от Карагандинской области
Три кандидата претендуют на место сенатора от Актюбинской области
13 января состоится совместное заседание палат Парламента РК
Освободить от обязанностей по отработке гранта воспитывающих ребенка с инвалидностью рекомендуют депутаты
За рождение каждого ребенка снижать женщинам пенсионный возраст на 2 года предлагают в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей