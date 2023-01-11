Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы

11 Января 2023, 07:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный Суд рассмотрел первое обращение группы депутатов Парламента Республики о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КС РК.

Текст нормативного постановления Конституционного Суда публикуется в печати.

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2023 года № 2 «Об официальном толковании пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан»

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Э.А. Азимовой, судей А.К. Ескендирова, К.Т. Жакипбаева, А.Е. Жатканбаевой, А.К. Кыдырбаевой, К.С. Мусина, Б.М. Нурмуханова, Р.А. Подопригоры, Е.Ж. Сарсембаева и С.Ф. Ударцева,

рассмотрел в открытом заседании обращение группы депутатов Парламента Республики Казахстан о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан.

Заслушав сообщение докладчиков – судей Конституционного Суда Республики Казахстан С.Ф. Ударцева и Б.М. Нурмуханова, изучив материалы конституционного производства, проанализировав международный опыт и законодательство отдельных зарубежных стран, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан 5 января 2023 года поступило обращение группы депутатов Парламента Республики Казахстан о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан.

Субъект обращения при толковании указанной конституционной нормы просит ответить на следующие вопросы:

«1. Означают ли положения пункта 4 статьи 62 Конституции о том, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, что Парламент вправе принимать только конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции?

2. Подлежит ли признанию утратившим силу Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы» в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия Первого Президента Казахстана?».

При толковании рассматриваемой нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Суд исходит из следующего.

В пункте 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан закреплено, что «конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат».

Нормативным постановлением Конституционного Совета от 3 июля 2000 года № 16/2 «О соответствии Конституции Республики Казахстан Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан» при разъяснении статьи 92 Конституции отмечается, что конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции, не определены ею исчерпывающе. Данная правовая позиция Конституционного Совета сохраняет свое значение, с учетом проведенных конституционных реформ.

Отправные положения конституционных законов предусмотрены в ряде норм Конституции. Конституционные нормы прямо предписывают принятие конституционных законов (пункт 3-1 статьи 2, статья 9, пункт 4 статьи 49, пункт 4 статьи 64, пункт 6 статьи 71, пункт 4 статьи 75, пункт 4 статьи 83, пункт 4 статьи 83-1 и другие). Основной Закон также содержит исходные положения конституционных законов в силу особой значимости регулируемых ими общественных отношений или закрепляет возможность издания конституционных законов на основе актов, имеющих силу таковых, принятых к моменту вступления в силу Конституции 1995 года (статья 3, пункты 1, 2 и 3-1 статьи 41, пункт 1 статьи 91, пункт 1 статьи 92 и другие).

5 июня 2022 года народ Казахстана как единственный источник государственной власти (пункт 1 статьи 3 Конституции), осуществляя свою власть непосредственно через республиканский референдум (пункт 2 статьи 3 Конституции), исключил из Конституции положения, определяющие: статус и полномочия Первого Президента Республики – Елбасы, возможность их регламентации конституционным законом, пожизненное членство в Конституционном Совете Республики Казахстан, а также его специальные привилегии – неизменность статуса и нераспространение ограничения на избрание Президентом более двух раз подряд (часть вторая пункта 5 статьи 42, пункт 4 статьи 46, пункт 1 статьи 71, пункт 2 статьи 91 в редакции Конституции до республиканского референдума от 5 июня 2022 года).

Кроме того, конституционной реформой 2022 года изменен порядок законотворческого процесса и с 1 января 2023 года конституционные законы принимаются Парламентом на совместном заседании его Палат с проведением не менее двух чтений (подпункт 1-1) статьи 53 и пункт 6 статьи 62 Конституции).

Конституционный Суд полагает, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, исключившего конституционно-правовые основы существования персонифицированного Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы» и другие упоминания в Конституции о первом Президенте Республики, сохранение данного Конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции Республики Казахстан.

Законы и иные нормативные правовые акты являются составной частью действующего права Республики Казахстан, если они соответствуют Конституции Республики (пункт 1 статьи 4 Основного Закона). Парламент Республики Казахстан как высший представительный орган Республики при осуществлении законодательной власти должен обеспечить соблюдение данного конституционного требования.

Конституционный Суд считает, что в случае, когда прекращаются конституционно-правовые основания для существования нормативного правового акта, должна решаться правовая судьба этого акта.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 3 статьи 23, пунктом 6 статьи 49, статьями 55-58, 62 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», применительно к предмету обращения группы депутатов Парламента Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Пункт 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан следует понимать так, что конституционные законы принимаются по вопросам, прямо предусмотренным в Конституции, но это не означает, что конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции, определены ею исчерпывающе. Из законодательных актов такого уровня должны быть выведены конституционные законы, вопросы о предмете регулирования которых исключены из Конституции Республики Казахстан.

2. Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу.

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд Республики Казахстан