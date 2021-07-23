Конституционный суд Молдовы утвердил результаты досрочных парламентских выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституционный суд Республики Молдова подтвердил результаты досрочных парламентских выборов 11 июля и утвердил мандаты избранных депутатов. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ГИА «Молдпрес».

Центральная избирательная администрация Республики Молдова подвела итоги досрочных парламентских выборов 11 июля и 19 июля направила результаты выборов в Конституционный суд, который, согласно законодательству, в отведенный срок рассмотрел решение центрального избирательного органа.

Три политические партии преодолели избирательный порог и вошли в будущий парламент Молдовы - Партия действия и солидарности, получившая 63 места, Избирательный блок коммунистов и социалистов с 32 мандатами и Партия «Шор», получившая шесть мест в будущем парламенте.

После подтверждения выборов президент Молдовы Майя Санду должна созвать в течение 30 дней первое заседание вновь избранного законодательного собрания.