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Конституционный совет Франции в целом утвердил пенсионную реформу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Апреля 2023, 00:34
Конституционный совет Франции в целом утвердил пенсионную реформу Stephane Mahe / Reuters

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Конституционный совет Франции в целом утвердил пенсионную реформу. Основному закону страны и принципам Республики, по мнению этого высшего надзорного органа, соответствуют почти все положения инициативы, в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и сокращение льгот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Отвергнуты шесть пунктов. Среди них – введение минимального числа работников старшего возраста для предприятий, имеющих более 300 сотрудников. Кроме того, Конституционный совет отверг предложение оппозиции о проведении референдума по вопросу о пенсионной реформе.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон может, с учётом поправок, подписать инициативу, которая реализует одно из его предвыборных обещаний. В Елисейском дворце пояснили, что эта часть процедуры не должна затянуться. Уже в начале следующей недели реформа может вступить в силу.

А во вторник Макрон приглашает представителей профсоюзов встретиться. Противники реформы уже ответили, что подобные переговоры теперь маловероятны, и обещают продолжать протестные выступления, которые в марте собирали до нескольких миллионов человек по всей стране и были одними из самых массовых с начала столетия во Франции.


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