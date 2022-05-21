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    Конституционная реформа является реальным шагом демократизации страны – сенатор Талгат Мусабаев

    21 Мая 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Казахстана Талгат Мусабаев посетил центральный офис АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) и обсудил с активом Казкосмоса новые поправки в Основной закон страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время встречи со специалистами космической связи с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова и председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубека Оралмагамбетова состоялся обмен мнениями о конституционной реформе, которой будет посвящен предстоящий республиканский референдум.

    Сенатор перечислил основные изменения, предложенные в Конституцию страны, а также разъяснил особенности окончательного перехода от суперпрезидентской модели к президентской республике и перераспределения ряда полномочий, более подробно остановившись на роли и статусе Парламента страны после реформы.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о принятии стратегически новых политических решений и суть всех этих изменений - не просто реформы в экономической, культурной сфере, это забота о человеке, гражданине Республики Казахстан, о его будущем в демократическом, «слышащем» государстве», - отметил Т. Мусабаев.

    Сенатор призвал всех принять участие в референдуме и сделать свой шаг навстречу «Новому Казахстану». Также экс-председатель Национального космического агентства РК обсудил с коллегами ряд вопросов по развитию космической отрасли Казахстана, которой отведена важная роль в обеспечении информационной безопасности и цифровизации страны.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Конституция Политика Новый Казахстан Референдум
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