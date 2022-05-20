Конституционная реформа предоставит Казахстану исторический шанс – КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже немного времени осталось до республиканского референдума, Указом Главы государства назначенного на 5 июня текущего года. Казахстанское общество ожидает больших перемен от предлагаемой конституционной реформы.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов коснулся некоторых вопросов подготовки к референдуму, а также отметил наиболее важные аспекты конституционных поправок.

– Большинство казахстанцев положительно восприняли как саму инициативу Главы государства о проведении конституционных реформ, так и решение вынести проект поправок в Основной закон на общенациональный референдум. Но есть разные мнения по поводу порядка проведения голосования. Правильно ли, что все предлагаемые поправки внесены одним пакетом, а не по отдельным статьям?

– Действительно, большинство населения поддерживает инициативу Президента о проведении референдума, и это подтверждается нашими данными. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел телефонный опрос об «отношении казахстанцев к конституционным реформам и референдуму». Исследование проводилось с 9 по 12 мая текущего года, были опрошены 1 200 респондентов из городов по всей республике. Как показывают результаты социологического исследования, 76,4% казахстанцев поддерживают идею Президента о проведении общенационального референдума, а двое из трех казахстанцев старше 18 лет намерены принять в нем участие.

Порядок проведения прописан в Конституционном законе «О референдуме». Здесь очень важно понимать, что конституционные поправки представляют собой единый, логически и идейно взаимосвязанный комплекс реформ. Их необходимо принимать в единстве и целостно, чтобы достичь поставленной цели по модернизации политической системы страны. Поэтому, вопрос о голосовании на референдуме по каждой отдельной статье не стоит. Вопрос в бюллетене будет один.

– В предстоящем общенациональном референдуме, согласно данным опроса, проведенного вашим институтом, намерены участвовать 66,4% казахстанцев. Есть ли уверенность в том, что по итогам голосования будет принято положительное решение?

– Все-таки, эксперты должны не гадать, а действовать и мыслить в научных категориях – на основе подтвержденных и достоверных данных. Мы провели опрос большого числа респондентов из всех регионов нашей огромной страны, и данные говорят, что большинство казахстанцев – 66,4% – готовы идти на референдум.

В целом, поддержка населением конституционных поправок будет, во многом, зависеть от двух факторов. Во-первых, необходима соответствующая явка. Согласно данным ЦИК РК, на сегодняшний день в реестре избирателей находятся 11 695 439 казахстанцев. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины жителей республики, включенных в реестр избирателей, то есть около 6 млн человек. Во-вторых, поддержка конституционных изменений будет связана с осведомленностью населения о значении поправок. То есть, люди должны иметь четкое представление о целях и последствиях конституционных изменений. В этой связи актуализируется необходимость проведения активной разъяснительной работы среди граждан о важности предстоящего референдума.

Каждый казахстанец должен видеть, как изменения в Основной закон нашей страны, каким образом беспрецедентные политические реформы, инициированные нашим Президентом, повлияют на их жизнь, какой мы строим Казахстан, в чем заключается их ответственность за будущее страны. Это исторический шанс, без всякого преувеличения. Главное, как и говорил Глава государства, не превращать это в кампанейщину и, тем самым, дискредитировать благие начинания. Пока что все идёт нормально.

– Какие из предлагаемых конституционных поправок Вы считаете наиболее актуальными в данный исторический момент и почему?

– В первую очередь, необходимо понимать, что все предложенные конституционные поправки выверены временем и актуальны в данный исторический промежуток времени. Изменения коснутся основополагающих принципов работы государства. Будут изменены правила и практики, определяющие состав и функции органов центрального управления и местного самоуправления.

К примеру, перераспределение ряда властных полномочий направлено на моделирование нового механизма принятия решений и повышение политической конкуренции. Следует обратить внимание на то, что с принятием поправок для политических партий будут созданы равные условия и возможности. Так, согласно предлагаемым нормам, Президент не будет состоять ни в какой политической партии на период осуществления своих полномочий. В свою очередь, акимы и их заместители не смогут занимать должности в филиалах политических партий.

Также пересмотр конституционных норм направлен на расширение участия населения в управлении страной. Здесь не менее важным вопросом является усиление роли Парламента и маслихатов, представляющих интересы граждан. Так, от имени народа депутаты маслихатов получают возможность влиять на назначение акимов областей, городов республиканского значения и столицы, кандидатуры которых будут выдвигаться Президентом на альтернативной основе.

Но для меня лично один из основных эффектов для развития государства даст децентрализация государственного управления. Давно уже говорится, что неэффективно и не вовремя решаются проблемы на местах из-за длительного согласования принимаемых решений по линии «центр – регионы». Надо дать регионам большую свободу, в том числе и финансовую. Проблемы Жезказгана, Семея и Талдыкоргана, не говоря про малые города, должны там и решаться.

– Считаете ли Вы возможными со стороны каких-либо политических сил попытки использовать референдум для организации протестных акций или даже массовых беспорядков?

– На республиканском референдуме будет всего один вопрос – о принятии или непринятии поправок в Конституцию страны. Каждая поправка активно обсуждается в общественных и экспертных кругах. Сейчас есть возможность выразить свое мнение по поводу данных изменений. На референдуме граждане будут голосовать за идею Президента о «Новом Казахстане», то есть примут или отклонят ее. Других вариантов нет, то есть не будет каких-то непредвиденных для людей результатов голосования. Поэтому, причин для акций протеста во время референдума не наблюдается. Однако, в демократических обществах выборные процессы всегда сопровождаются активным медийным освещением. А для нашей страны Республиканский референдум к тому же еще – событие исторического масштаба. Поэтому, всегда есть риски со стороны недовольных, не поддерживающих политическую модернизацию, сил использовать предстоящий референдум в качестве медийного повода привлечь к себе внимание. То есть, полностью исключать вероятность протестных акций нельзя. Главное, чтобы они проводились в рамках законодательства нашей страны.

– Какое время, на Ваш взгляд, потребуется для приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией?

– В своем Послании Глава государства отметил, что для реализации его инициатив необходимо внести изменения в Конституцию, а также принять до конца года свыше 20 законов. Иными словами, конституционная реформа – это первый и самый важный шаг на пути политической модернизации. Обновленная Конституция станет основой для дальнейшей разработки и принятия законопроектов, приведения законодательства страны в соответствие с новыми конституционными нормами. С учетом поставленных Президентом сроков все изменения в политико-правовую систему будут внесены до конца года, и с 2023 года политическая система Казахстана будет функционировать по-новому. С другой стороны, мы уже и так живем в новой политической и геополитической реальности.

– Спасибо за беседу.



