РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:22, 02 Июнь 2022 | GMT +6

    Конституционная реформа не ограничивается поправками в Основной закон - Маулен Ашимбаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе диалоговой площадки «Талқылау» при партии «AMANAT». Обсуждение прошло на тему: «REFERENDUM 2022: Конституция Нового Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Выступая перед участниками, Маулен Ашимбаев отметил, что принятие конституционных поправок на всенародном референдуме соответствует ценностям Нового Казахстана – открытости и демократии.

    По словам Председателя Сената, на встречах с гражданами звучит вполне закономерный вопрос: как изменения и дополнения в Конституцию, в случае если они будут приняты, повлияют на повседневную жизнь казахстанцев. В этой связи важно донести до граждан простые и понятные месседжи, считает Маулен Ашимбаев.

    «Участвуя в референдуме и голосуя за поправки в Основной закон, казахстанцы демонстрируют поддержку курса на построение Нового справедливого Казахстана. Все изменения в Конституцию и политическая реформа в целом работают на утверждение принципа справедливости в стране», - отметил Спикер Сената.

    Маулен Ашимбаев остановился на основных изменениях и дополнениях в Конституцию. По его словам, они направлены на создание эффективной системы защиты прав человека, усиление роли Парламента в политической системе и ответственности их депутатов перед избирателями, укрепление самостоятельности регионов и местной власти, а также повышение политической конкуренции.

    «Весь комплекс предлагаемых Главой государства поправок позволит создать более сбалансированную, открытую и конкурентную политическую систему как основу для нового Казахстана. Голосуя за изменения и дополнения в Конституцию, граждане голосуют за модернизационный курс Президента страны и за Новый Казахстан», - уверен Председатель Сената.

    Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что принятие поправок в Конституцию – это лишь начало системных политических преобразований.

    «Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию. В предстоящий период Парламенту предстоит принять ряд новых законов и внести изменения и дополнения в действующее законодательство. Вся эта работа будет продолжаться до конца года. Цель всех преобразований – создание открытой, сбалансированной, демократичной политической системы и конкурентной, справедливой, некоррумпированной экономической среды. Поэтому так важно, чтобы граждане пришли 5 июня на референдум и отдали свой голос за Новый Казахстан», - подчеркнул Спикер Сената.

    На заседании также приняли участие исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов, президент «Тюркской академии» Дархан Кыдырали, журналист Максат Толыкбай, ректор Академии правосудия при Верховном Суде Зауреш Баймолдина и другие эксперты.



    Теги:
    AMANAT Маулен Ашимбаев Референдум Официально
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!