Конституционная палата КР признала законным лишение неприкосновенности Атамбаева

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана сегодня рассматривала ходатайство сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева о признании неконституционной нормы закона, по которой придали обратную силу закону и лишили Атамбаева статуса экс-президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Судьи, выйдя из совещательной комнаты, огласили решение.

Коллегия судей КП КР решила, что применение закона о внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента КР» не противоречащим Конституции КР.

Однако Конституционная палата признала неконституционным тот момент, что президент может своим актом лишить предоставленные гарантии экс-президенту.

Судья отметил, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Процесс проходит под председательством судьи Карыбека Дуйшеева. В процессе также принимают участие судьи Эмиль Осконбаев, Чинара Айдарбекова, Мукамбет Касымалиев, Жедигер Саалаев, Куанбек Киргизбаев, Айсалкын Нарынбеков, Чолпон Осмонова.

Напомним, ранее парламентом КР была создана специальная комиссия по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента. По итогам комиссия пришла к выводу, что Атамбаев причастен к ряду фактов преступлений. В частности, к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и отмыванию денег.

7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время действий по его принудительному приводу в следственные органы по делу А.Батукаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента. В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. 20 августа Первомайский райсуд продлил срок его содержания под стражей до 26 октября текущего года.