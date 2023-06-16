Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в РК произвели 7,04 тыс. тонн переработанных и консервированных овощей (кроме картофеля) — на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Овощных консервов было произведено 3,09 тыс. тонн (сразу на 13,6% больше, чем за январь–апрель 2022 года), томатных консервов — 3,72 тыс. тонн (рост за год — на 1,5%).

Овощных соков было произведено 1,29 млн литров (на 1,6% меньше, чем за январь–апрель 2022 года), из них томатного сока — 1,25 млн литров (на 0,8% меньше по сравнению с прошлым годом).

По итогам мая 2023 года цены на переработанные и консервированные овощи выросли на 1,4% за месяц и сразу на 24,6% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял 16,7%.

Среди регионов РК наибольшее удорожание переработанных и консервированных овощей наблюдалось в Западно-Казахстанской области (сразу на 43,4% за год), следом идут область Жетысу и Кызылординская область (на 31,1% в каждом регионе), заметный рост цен также был отмечен в Мангистауской области (на 29,4%).

Наименьшее годовое удорожание по итогам мая 2023 года было зафиксировано в области Улытау (однако это ощутимые 10,5%), следом идут Актюбинская и Атырауская области (на 17,7% и на 18,5% соответственно).

Среди переработанных или консервированных овощей самый большой годовой рост цен пришёлся на консервированный зелёный горошек: на 30,3%.

Следом идут консервированная кукуруза (на 28,1%), консервированные и маринованные овощи (на 27,6%), а также замороженные овощи (на 24,9%).

Солёные и маринованные огурцы подорожали на 24,1%, картофельные чипсы — на 21,9%, солёные и маринованные грибы — на 21,1% за год.

Овощные соки подорожали за месяц на 1,9%, а за год — сразу на 27%. Среди регионов РК наибольший рост цен на овощные соки наблюдался в Западно-Казахстанской области: на 52,8% за год. Следом идут область Жетысу (на 42,8%), Восточно-Казахстанская (на 38,1%) и Туркестанская (на 36,7%) области.

Меньше всего овощные соки подорожали в Алматы (на 13,8%), а также в Алматинской (на 20,6%) и Северо-Казахстанской (на 20,7%) областях.