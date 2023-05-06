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Конрабанду сигарет из Кыргызстана на 17 млн тенге пресекли на границе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 16:00
Конрабанду сигарет из Кыргызстана на 17 млн тенге пресекли на границе Фото: t.me/knbgov_kz

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области принимаются активные меры по охране государственной границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Н автомобильных пунктах пропуска «Сыпатай батыр» и «Кордай» пресечена попытка незаконного ввоза из Кыргызстана в Казахстан крупной партии табачных изделий в количестве 58 тысяч пачек. Предварительная стоимость контрабандного товара составила 17 млн тенге.

Изъятый груз передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.
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