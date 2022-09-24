Коноплю выращивали в поле с подсолнухами в Абайской области

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Абайской области обнаружили поле, где среди подсолнухов выращивали коноплю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в ходе проведения ОПМ «Карасора-2022» полицейскими совместно со спецподразделением Нацгвардии МВД РК задержана группа молодых парней, подозреваемых в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Полицейские обнаружили плантация в 25 км от населенного пункта, где подозреваемые посередине поля, примерной площадью около 8,5 га, засеянном подсолнечником, выращивали кусты конопли.

«В целях реализации преступного умысла создали условия для выращивания наркорастений путем скрытия их в поле, подготовлена система орошения. В Урджарском районе прошла спецоперация по задержанию группы наркоторговцев, состоящей из 11 человек, 8 из которых - жители южных регионов страны», — пояснили в пресс-службе.

Из незаконного оборота у них изъято около 104 кг марихуаны, более 2000 кустов рода «конопли», 2 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, ранее заявленные как похищенные.

Сотрудниками полиции добыты неопровержимые доказательства причастности фигурантов к наркопреступлению, установлена структура общения и распределение ролей между участниками.

По факту проводятся досудебные расследования по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», а также по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

«Основные фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на свыше 15 лет» - сообщил заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Нариман Кульдиков.









Фото: Semeynews.kz

