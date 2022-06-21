21 Июня 2022 19:40

Коноплю выращивали двое мужчин в центре столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20 июня сотрудники столичной полиции совместно с ДКНБ по городу Нур-Султану задержали двух мужчин, которые в арендованном помещении на цокольном этаже производили незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Молодые люди уже успели собрать урожай с первой партии, подготовленный для дальнейшей реализации.

В ходе обысковых мероприятий полицейские изъяли специальное оборудование для выращивания конопли - лампы, светильники, вентиляторы, емкости. Кроме того, изъят упаковочный материал, электронные весы, удобрения и препараты для выращивания запрещенных растений.

Подозреваемые в целях реализации преступного умысла создали условия для выращивания наркорастений путем установки вентиляторов, ламп с соблюдением теплового режима и влажности, системы капельного орошения.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Назначены экспертизы. Подозреваемых водворили в ИВС ДП Нур-Султана.