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Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
28 Июля 2022 21:50

Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поселке Акын Сара Ескельдинского района, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу совместно с сотрудниками Ескельдинского РОП установлен 61-летний мужчина, который подозревается в выращивании наркосодержащих растений.

На территории его домовладения обнаружены и изъяты 83 куста конопли. В доме из подручных средств сооружена конструкция для культивирования растений. Во время обыска обнаружены высушенные кусты конопли и семена.

По факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый пояснил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд.



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