Коноплю выращивал у себя на даче житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В результате проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности на территории дачного дома задержали 34-летнего жителя областного центра, у которого в ходе обыска был изъят куст растения зеленого цвета. Об эьтом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены три пластиковых горшка, на которых произрастали три куста зеленого цвета по одному в каждом горшке и свыше 230 грамм высушенной марихуаны.

Также в автомобиле была найдена стеклянная банка с содержимым растительным веществом буро-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, указанные растения относятся к содержащим наркотические вещества вида «каннабис», общим весом свыше 1 килограмма. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч. 1 УК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы до двух лет. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: polisia.kz