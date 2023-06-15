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Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 22:00
Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алгинском районе в рамках ОПМ «Карасора» полицейские задержали местного жителя, организовавшего в квартире оранжерею для выращивания марихуаны.

Так, 52-летний мужчина переоборудовал свой балкон в маленький участок, где выращивал коноплю. При обыске квартиры полицейские обнаружили на подоконнике высушенную марихуану и на балконе два полимерных ведра с восемью кустами конопли.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Департамент полиции предупреждает об ответственности, которая предусмотрена за выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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