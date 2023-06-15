АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алгинском районе в рамках ОПМ «Карасора» полицейские задержали местного жителя, организовавшего в квартире оранжерею для выращивания марихуаны.

Так, 52-летний мужчина переоборудовал свой балкон в маленький участок, где выращивал коноплю. При обыске квартиры полицейские обнаружили на подоконнике высушенную марихуану и на балконе два полимерных ведра с восемью кустами конопли.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Департамент полиции предупреждает об ответственности, которая предусмотрена за выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества.