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Коноплю выращивал дома житель Атырауской области
18 Ноября 2021 13:31
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Коноплю выращивал дома житель Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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«17 ноября сотрудники Макатского районного отдела полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» выявили 39-летнего местного жителя, который незаконно выращивал запрещенные растения, содержащие наркотические вещества. В ходе проверки адреса проживания подозреваемого установлено, что он выращивал коноплю в пластиковой таре внутри дома. В настоящее время по факту хранения и незаконного выращивания наркосодержащих растений проводится досудебное расследование по части первой статьи 300 Уголовного кодекса РК», - говорится в сообщении.
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