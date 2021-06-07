Коноплю выращивал дома у родителей 24-летний житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Самодельный бокс для выращивания конопли смастерил 24-летний сварщик из Кокшетау. Правда, такие старания обернулись для мужчины уголовной ответственностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель областного центра, работающий сварщиком на одной из СТО города Кокшетау, в родительском частном доме занимался выращиванием, возделыванием и культивированием наркосодержащих растений рода конопля. В ходе осмотра дома в одной из комнат был обнаружен самодельный бокс, в котором размещались три горшка с растениями, похожими на коноплю. Кроме того, были изъяты упаковки удобрения, пакетированный чернозем, установка климат-контроля, расписание по уходу за растениями и другое оборудование фитолаборатории», - пояснили в УПН департамента полиции Акмолинской области.

Сам задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. По его словам, изъятые растения относятся к трем разным сортам, а их семена он заказал пару месяцев назад посредством Интернета.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства». Назначена экспертиза.