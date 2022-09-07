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Коноплю во дворе дома выращивали жители Жанаозена

Редактор:  
Алла Серикбаева
7 Сентября 2022, 20:07
Коноплю во дворе дома выращивали жители Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микрорайоне Мерей полицейскими во дворе дома местного жителя изъято 16 кустов конопли, общим весом 850 гр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснил 53-летний хозяин дома, коноплю он выращивал для личного употребления. Аналогичный факт зарегистрирован также в городе Жанаозене, где у 50-летнего мужчины изъяли 3 куста конопли.

Факты зарегистрированы в ЕРДР УП города Жанаозена по ст. 300 УК РК. Нарушителям грозит штраф в размере до 2 000 МРП.


Фото: polisia.kz


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