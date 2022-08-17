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Коноплю в квартире выращивала 60-летняя жительница Степногорска
17 Августа 2022 22:34

Коноплю в квартире выращивала 60-летняя жительница Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - До 2 лет лишения свободы за выращивание конопли в квартире грозит 60-летней жительнице города Степногорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, женщина умудрилась организовать «фитолабораторию» у себя в квартире в нижнем шкафу кухонного гарнитура. В стенку канализационного стока были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения.

«В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожие с коноплей, приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза», - сообщили в ведомстве.

По словам хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала урожай для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков, однако она имеет сына, у которого в прошлом были проблемы с законом. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). В отношении женщины избрана мера пресечения – «Обязательство о явке»», - резюмировали в полиции.


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