Коноплю на трех гектарах сожгли в одном из районов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции сожгли коноплю на площади 3 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции ВКО, с 1 июня по 30 октября в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора».

«В рамках мероприятия уничтожена конопля, растущая на окраинах поселков Первомайский и Усть-Таловка, села Убинка, Выдриха, Рассыпное, Красная Шемонаиха, на площади 3 гектара. Цель – предотвращение торговли наркотиком», – сообщили представители ведомства.

Специалисты Департамента напоминают, что лица, не уничтожившие коноплю, растущую на сельскохозяйственных полях и на территории организаций, будут привлекаться к административной ответственности. Для физических лиц размер штрафа составляет 10 МРП, для юридических лиц 40 МРП.