Коноплю на дачах выращивали двое безработных в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 159 кустов конопли изъяли акмолинские полицейские в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского ОПМ «Карасора-2021» и «Правопорядок» акмолинскими оперативниками зарегистрировано два факта культивирования наркосодержащих растений. Так, 21 июля сотрудниками УП города Степногорска установлены безработные горожане 37 и 49 лет, которые на своих дачных участках занимались выращиванием, возделыванием и культивированием наркосодержащих растений. Длительное время злоумышленники находились под наблюдением наркополицейских, в течение этого времени стражами порядка собирались доказательства преступной деятельности каждого. В ходе осмотра дачных участков у каждого из подозреваемых были обнаружены растения рода конопля, общее количество кустов – 159. Также изъята литература по возделыванию и уходу за растениями.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, проводится экспертиза.