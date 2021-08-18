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Конокрадов задержали костанайские полицейские

18 Августа 2021 17:35
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Конокрадов задержали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Криминальной полицией ДП Костанайской области совместно с полицейскими Аулиекольского и Карасуского районов раскрыта крупная кража скота. В результате успешной операции по задержанию конокрадов 12 лошадей полицейские вернули сельчанам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17 августа в отдел полиции Карасуского района поступило сообщение от сельских жителей, что неизвестный на лошади в поле перегоняет косяк лошадей.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в сторону поселка Челгаши. Прибыв на место, они задержали 56-летнего мужчину. Он рассказал, что его наняли двое мужчин, чтобы перегнать лошадей из поселка Кушмурун Аулиекольского района в Карасуский. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержаны двое подозреваемых в возрасте 27 лет, жители Костаная», - уточнили в полиции.

Как выяснилось, лошади были похищены с вольного выпаса в Аулиекольском районе. Конокрады планировали продать краденый скот.

Похищенных лошадей полицейские вернули трем владельцам. По данному факту проводится досубное расследование по статье «Скотокрадство». Подозреваемые арестованы.

По данным полиции, с начала года в области раскрыт 31 факт краж скота. Сельским жителям возмещен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов тенге.


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#Костанайская область   #Скотокрадство  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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