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    20:55, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Конный спорт: Казахстан занял третье место на Кубке Наций Евразийской Лиги в Ташкенте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошли командные соревнования на Кубок Наций Евразийской Лиги. Об этом сообщает Федерация конного спорта Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В командном зачете выступили пять команд — Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан. Первое место заняла команда Узбекистана, второе — команда Кыргызстана, третье — Казахстана.

    Кроме того, на Этапе Кубка Мира Евразийской лиги по конкурсу прошел маршрут Гран-При высотой до 150 см. Победителем этого соревнования стал представитель Кыргызстана Ринат Галимов на ганноверском жеребце Коко-Палла. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Бекзод Курбанов на Кинг-Корнете. Третье место — у Бекзода Курбанова на своей второй лошади Сир-Стенограф.


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