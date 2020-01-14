Конный поход в честь Бухар жырау и академика Сатпаева совершили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проект был поддержан РОО «QazaqGeography», АО «НК «Казах туризм» и акиматом Баянаульского района Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участниками экстремального зимнего тура в 50 километров в 20-градусный мороз стали члены клуба «Ат тревел» со всего Казахстана: из Алматы, Караганды, села Коргалжын и Целиноградского района Акмолинской области, Нур-Султана, села Шалдай и района Аккулы Павлодарской области, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» один из идеологов и организаторов похода Берик Акильбеков. - Целью проекта было, прежде всего, посетить один из важнейших сакральных объектов Казахстана – мавзолей Бухар жырау. Многие великие деятели похоронены в Туркестане; единственный, кто завещал себя здесь предать земле, - Бухар жырау. После него это повторил Машхур Жусуп Копеев; они завещали похоронить их в степи, в красивейшем оазисе».

По мнению Б. Акильбекова, оазис, где установлен мавзолей Бухара жырау, очень привлекателен для туристов, паломников и считается святым местом. Поэтому всадники сочли за честь доехать до него верхом.

Знаменитый акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества, Бухар жырау родился в Баянауле. По сведениям историков, о социальной активности Бухара говорит тот факт, что уже в молодом возрасте его привлекали в качестве бия (судьи). К тому же вместе с Казыбек би, Толе би и Айтеке би Бухар жырау участвовал в составлении законов Тауке хана «Жеты Жаргы». Но больше всего он известен как певец и советник хана Среднего жуза Абылая.

«Старт похода был в ауле имени К.И. Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области. Этот поселок, где родился наш академик, и мавзолей Бухар жырау находятся на расстоянии 25 километров, - уточнил Берик Акильбеков. - Участники тура преодолели 25 километров туда и 25 километров обратно, отдав дань памяти нашим двум великим деятелям казахской степи, жившим в разные периоды истории».

Для этого серьезного зимнего похода его участники привезли с собой своих специально подготовленных лошадей. К слову, из Нур-Султана до поселка имени К.И. Сатпаева - 3580 километров, от Павлодара – 300, от Караганды – больше 180 километров.

«Надо иметь очень большую мотивацию и быть большим патриотом, чтобы собраться и приехать на сакральный объект в память о предке – о Бухар жырау», - резюмировал Берик Акильбеков, уточнив, что мероприятие было поддержано АО «НК «Казах туризм» и РОО «QazaqGeography».

По его словам, столь интересную инициативу поддержал лично аким Баянаульского района, и второй день проекта, после конного тура, был полностью организован райакиматом. Например, были организованы большие спортивные акции, празднования, в том числе жабагы байга среди годовалых лошадей, на которых состязаются маленькие дети. В ней приняли участие 15 детишек, и самому маленькому наезднику только исполнилось шесть лет.

«Клуб «Ат тревел» учредил совместно с акиматом Баянаульского района призы для детей. Эти ребята уже с малых лет будут готовиться для дальнейшего участия в таких азартных мероприятиях, - уточнил собеседник. - Каждый участник получил денежный приз, а занявшие первые, вторые, третьи места получили к нему еще и камчу».





















Фото Жанарбека Аманкулова

