Конные туры разработают по итогам экспедиции «Киелі Қазақстан»

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ - Два дня назад на территории Коргалжынского районого центра в Акмолнской области завершилась третья конная экспедиция «Киелі Қазақстан» по маршруту Нур-Султан – Коргалжын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «Kazakh Tourism».

Жители близлежащего поселка с радушием встретили участников экспедиции - в праздничных юртах, с накрытым дастарханом и концертной программой.

Известно, что Коргалжын является заповедником уникальных водно-болотных угодий, являющихся местом обитания фламинго, кудрявого пеликана. Коргалжынский заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге заповедника Коргалжинского района имеется пять озер, одним из которых является Бес Шалкар, добравшись до него, участники продолжили свой путь до Садырбая по правой стороне села Арык.

По словам руководителя конной группы «AT-TRAVEL.KZ» Берика Акильбекова: «Целью данного проекта является популяризация культуры всадничества, а также разработка нового маршрута. Считаю, что, заключительная конная экспедиция в последующем как готовый туристский продукт будет иметь большой спрос в летний период, особенно для жителей столицы», а также окажет содействие в реализации задач, обозначенных в статье «Семь граней Великой степи», где первой гранью Елбасы назвал всадническую культуру».

Экспедиция протяженностью 120 км стартовала 20 сентября т.г. из Нур-Султана. Десять наездников на скакунах взяли курс в сторону Коргалжынского района, в сопровождении четырех машин. Группа ежедневно преодолевала порядка 50-60 км, с остановками в близлежащих к маршруту аулах. В состав экспедиции вошли опытные всадники, путешественники, представители туроператоров, тревел-блогеры, журналисты, фотографы и видеооператоры.

По итогам экспедиции планируется выявить наиболее оптимальные места и отрезки маршрутов для развития конных туров, которые будут подкреплены точными координатами, качественными фотографиями и видеоматериалами, а также детальным описанием. В дальнейшем эта информация будет предоставлена отечественным туркомпаниям.

Экспедиция инициирована АО НК «KazakhTourism», маршрут был реализован ОО «AT TRAVEL GROUP».

Экспедиция двигалась по маршрутам: Енбекши – Шенет – Егиндикол – Кембидаик – Уялы – Коргалжын.

Национальная компания «KazakhTourism» создана в 2017 году в целях стимулирования разработки турпродуктов, продвижения туризма Казахстана за рубежом и привлечения инвестиций в туристскую отрасль.