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Конные соревнования пройдут в Астане ко Дню Республики

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Октября 2022, 16:00
Конные соревнования пройдут в Астане ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов рассказал о запланированных ко Дню Республики соревнованиях по байге и конкуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24-25 октября в комплексе «Этноауыл» пройдут соревнования и по конкуру и байге. В соревнованиях по конкуру будут три номинации – дети до 90 см ростом, молодые лошади, и в третьей номинации будут участвовать спортсмены – мастера международного класса, мастера спорта РК. Планируется около 70 участников из разных регионов Казахстана», - сказал Аманжол Хасенов на брифинге в акимате.

Он напомнил, что в этом же комплексе в 2022 году построен конно-спортивный манеж «Аргамак».

«В нем можно проводить международные соревнования. Открытие манежа состоится в 11:00 25 октября. В тот же день состоится заключительная часть соревнований. Также на ипподроме пройдут скачки на дистанцию 20 и 14 км, в них примут участие лошади-чемпионы со всей страны, планируется участие около 70 всадников и лошадей. Награждение состоится 25 октября, участники будут награждены ценными подарками», - добавил спикер.


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