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    13:57, 29 Март 2022 | GMT +6

    Конные скачки среди школьников устроили в Карагандинской области

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    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – На конных скачках среди школьников, состоявшихся в Улытауском районе, первое место завоевал 15-летний наездник Кыран Серик. Он с пятого класса участвует в подобных соревнованиях и уже занимал призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В тай жарыс соревновались 15 скакунов с наездниками.

    «Развитие национальных видов спорта, в том числе и конного, – важная задача для Улытауского района. Мы стараемся прививать детям с малых лет любовь к лошадям, скачкам, тем самым воспитывая в них спортивный дух и лидерские качества. Тай жарыс организован при поддержке местного акимата и жителей», – отметили организаторы мероприятия.

    Участники скачек должны были четыре раза обойти намеченный круг. Первым эту дистанцию преодолел 15-летний Кыран Серик.

    «Кыран с детства любит лошадей. Эта особенная любовь, которую ему привил мой отец. Он научил его не только держаться в седле, но и ухаживать за скакунами, обучать, объезжать дикий молодняк. В округе все знают моего сына и о том, что он объезжает строптивых лошадей. Я рада, что в нашем районе развиваются национальные виды спорта. Это помогает воспитывать детей», – рассказала мама школьника Гульсулу Балдуова.

    За первое место Кырану подарили телевизор. Также глава крестьянского хозяйства «Сарын Сай» Аскар Бектемисов вручил юному наезднику денежную премию в размере 100 тысяч тенге.

    Второе и третье места заняли братья-наездники Асет и Серикболсын Сайлау. Победители и участники были награждены ценными призами.


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