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Конное патрулирование и рейды на снегоходах организовали спасатели Алматинской области

21 Января 2020 21:11
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Конное патрулирование и рейды на снегоходах организовали спасатели Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Алматинской области в противопожарных рейдовых мероприятиях спасателей задействованы снегоходы и организовано конное патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В объезде жилого сектора в труднодоступных районах для проведения инструктажа среди населения приняли участие 60 сотрудников Талдыкорганского гарнизона Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Спасатели провели разъяснительную работу среди жителей частного сектора и владельцев крестьянских хозяйств дачного общества Сарыбулак и других отдаленных зимовок, изложив правила пожарной безопасности, оставляя для изучения листовки и советуя более бдительно следить противопожарной защитой своих владений.

«В рамках проведения рейдовых мероприятий до населения доводятся элементарные правила пожарной безопасности по соблюдению мер именно в эксплуатации отопительных печей на твердом топливе, электрооборудования и газовых приборов. Жители с пониманием отнеслись к миссии сотрудников, задавали вопросы по обеспечению пожарной безопасности в их домах и надворных постройках, внимательно слушали рекомендации», - отметили в ДЧС региона.

Отмечается также, что большая часть возгораний и отравления угарным газом происходит в жилом секторе, поэтому рейды по пожарной безопасности – одна из основных мер в борьбе с огнем. А использование в патрулировании труднодоступных районов снегоходов и лошадей делает противопожарные рейды более мобильными и оперативными, а соответственно – эффективными.




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Ключевые слова: Алматинская область, Безопасность,
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Автор:

Хасан Еспанов

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