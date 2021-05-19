Конная полиция будет патрулировать пляжи в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Конная полиция будет патрулировать пляжи в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В целях профилактики правонарушений и гибели людей в местах общего пользования и отдыха на водоемах в период купального сезона полиция Актюбинской области будет проводить рейды на опасных акваториях. Основная задача кавалерийского батальона патрульной полиции – контроль над соблюдением порядка на дачных массивах и улицах города. Как отмечают сотрудники, основная эффективность кавалерии заключается в ее мобильности и возможности пройти в тех местах, где не может проехать обычный транспорт.
«Особую тревогу полиции вызывает поведение взрослых и детей на воде. Уже с начала года на водоемах области утонуло шесть человек, трое из которых – дети. Чтобы улучшить ситуацию, патрулировать пляжи выходит конная полиция. Вблизи местных озер и рек разработано около 10 маршрутов патрулирования, восемь из них будут под контролем конной полиции. А это не менее 16 полицейских на конях», – рассказал начальник УМПС ДП Ардана Саймагамбетов.
Таким образом, в областном центре фактически перекрываются восемь маршрутов патрулирования. Время несения службы с охватом пляжей и дачных массивов, расположенных на берегу рек Каргала и Илек, длится с 15:00 до 22:00 часов.
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