+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конная полиция будет патрулировать пляжи в Актюбинской области

19 Мая 2021 15:00
Поделиться:
Конная полиция будет патрулировать пляжи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Конная полиция будет патрулировать пляжи в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ
Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования

В целях профилактики правонарушений и гибели людей в местах общего пользования и отдыха на водоемах в период купального сезона полиция Актюбинской области будет проводить рейды на опасных акваториях. Основная задача кавалерийского батальона патрульной полиции – контроль над соблюдением порядка на дачных массивах и улицах города. Как отмечают сотрудники, основная эффективность кавалерии заключается в ее мобильности и возможности пройти в тех местах, где не может проехать обычный транспорт.

«Особую тревогу полиции вызывает поведение взрослых и детей на воде. Уже с начала года на водоемах области утонуло шесть человек, трое из которых – дети. Чтобы улучшить ситуацию, патрулировать пляжи выходит конная полиция. Вблизи местных озер и рек разработано около 10 маршрутов патрулирования, восемь из них будут под контролем конной полиции. А это не менее 16 полицейских на конях», – рассказал начальник УМПС ДП Ардана Саймагамбетов.

Таким образом, в областном центре фактически перекрываются восемь маршрутов патрулирования. Время несения службы с охватом пляжей и дачных массивов, расположенных на берегу рек Каргала и Илек, длится с 15:00 до 22:00 часов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Безопасность   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ
Макеты животных устанавливают на обочинах дорог в Костанайской области
Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане
Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования
Популярное
1 Град и дожди с грозами ожидаются 19 мая в Казахстане
2 Четырех без вести пропавших нашли в Карагандинской области
3 Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования
4 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
5 Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец
Читайте также
Более 90% сотрудников МВД получили вакцины
Депутаты обсудят законопроект касательно Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив