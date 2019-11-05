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Конкурсы по закреплению охотничьих угодий  будут проводить в электронной форме в Казахстане

5 Ноября 2019 19:14
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Конкурсы по закреплению охотничьих угодий  будут проводить в электронной форме в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конкурсы по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов будут проводиться в электронной форме в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, рассказывая о нововведених в законодательство по регулированию АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях прозрачности процедуры конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов, их проведение будет в электронной форме», - сказал Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК.

Он также уточнил, что данная норма будет введена в действие с 1 января 2021 года.

«Также в Земельном кодексе предусмотрено право временного возмездного землепользования (аренды) для разведения животных, в том числе в охотничьих целях физическим и юридическим лицам Республики Казахстан. Наряду с этим, предусмотрена норма по разработке и утверждению правил содержания и разведения животных в неволе и (или) полувольных условиях», - добавил Ерлан Нысанбаев.

Вышеуказанные поправки, по словам вице-министра, создают законодательную основу для искусственного выращивания охотничьих видов животных, что будет способствовать сохранению естественных популяций диких животных.

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Серик Сабеков

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