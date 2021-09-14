Конкурсы по уходу за зелеными насаждениями должны разыгрываться на три года - аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре завершают инвентаризацию саженцев. Об этом сообщил на совещании по обсуждению природоохранных мероприятий аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны начать движение в пользу рационализма с организацией автоматизированной системы полива там, где это возможно, в первую очередь в парках и скверах. При этом конкурсы по уходу за зелеными насаждениями должны разыгрываться на три года. И в этом случае к поставщикам будут выставляться жесткие требования, чтобы они в своей работе использовали научный подход», - сказал Абылкаир Скаков на совещании, где рассмотрели план природоохранных мероприятий в регионе на 2022-2024 годы.

Он отметил, что в Павлодаре завершают инвентаризацию саженцев. Когда городские власти будут знать точное количество деревьев, они смогут эффективно распределять финансы для ухода за ними.

Компетенции ученых, по мнению акима, нужно использовать и в борьбе с гнусом. Сегодня, затрачивая большие деньги на дезинсекцию, в Павлодарской области противостоят последствиям. Хотя было бы лучше выяснить, почему мошки и комары атакуют жителей региона каждое лето.

«В случае необходимости нужно выходить на международный уровень в этом вопросе, - заявил А. Скаков. - Здесь нужно оценивать состояние поймы, влияние природоохранных попусков, изменение температурного режима на развитие гнуса; нужно акцентировать внимание и на очистке береговой линии. Однако в будущем только за счет экологических отрядов, как это предлагается сегодня, подобную работу проводить нельзя; если именно в этом одна из главных проблем, мы должны направить на ее решение необходимые ресурсы».

В ходе этой рабочей встречи руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Айгерим Кабылтаева напомнила, что с 1 июля в Казахстане начал действовать новый Экологический Кодекс. Он предусматривает обязательный переход крупных промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии с 2025 года. Компания, применяющая их, будет освобождаться от платы за выбросы в окружающую среду.

«Все поступающие экологические платежи на региональном уровне будут направляться на природоохранные мероприятия», - сообщила Айгерим Кабылтаева.

По ее словам, по Экокодексу расходы на природоохранные мероприятия на 2022-2024 годы не должны быть ниже суммы экологических поступлений за последние три года.

«В первую очередь, финансирование направят на озеленение; для обогащения государственного лесного фонда этой осенью в регионе откроют три временных питомника на площади в 6,25 гектара. Они позволят вырастить 7,5 миллиона сеянцев сосны; в следующем году будет создано еще 2 временных питомника на 3,6 миллиона саженцев, - отметили в пресс-службе акима области. - Что касается озеленения населенных пунктов, в 2022-2024 годах в Павлодарской области планируется высадить более 248 тысяч деревьев, а до конца 2025 года - 422 тысячи саженцев. И если с пополнением гослесфонда проблем возникнуть не должно, то по высадке деревьев в городах и селах есть вопросы. В первую очередь это касается видового разнообразия, потому что для создания «легких» в населенных пунктах нужны лиственные деревья, а их в регионе практически не выращивают».