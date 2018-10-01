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Конкурсы по отбору научных проектов должны быть непрерывными - сенатор

4 Октября 2018 15:47 142
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Конкурсы по отбору научных проектов должны быть непрерывными - сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конкурсы по отбору научных проектов  на коммерциализацию должны быть непрерывными. Об этом заявил депутат Сената  Бакытжан Жумагулов, выступая на II международном форуме «Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо отойти от проведения одномоментных массовых конкурсов на коммерциализацию. Мировой опыт показывает, что подобная практика для инновационного процесса вряд ли применима, он должен быть перманентным, непрерывным. Считаю, что было бы правильным, чтобы в сфере науки конкурсы проводились бы все время», - сказал Бакытжан Жумагулов.

По словам сенатора, так действуют многие западные фонды.

«Если проекты есть, если есть наработки, они стараются сразу объявлять конкурсы и проводить. И проекты по мере их отбора будут запускаться в работу, никого не задерживая. Видимо стоит об этом серьезно подумать», - пояснил Бакытжан Жумагулов. 

 

 

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Ключевые слова: Наука,
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Автор:

Серик Сабеков

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