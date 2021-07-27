Конкурсный отбор в службу экономических расследований проводит АФМ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О деятельности кадровой службы Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) рассказали на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев отметил, что ведомством осуществляется проект «Пул молодых специалистов АФМ».

«Целью проекта является усиление и обновление кадрового потенциала АФМ РК через отбор наиболее образованных, талантливых и креативных молодых людей, желающих работать в правоохранительной службе и внести вклад в экономическую безопасность страны. Целевая аудитория – выпускники топовых вузов, победители олимпиад, международных конкурсов, обладатели дипломов с отличием», - сказал Нурлан Адалиев на брифинге в СЦК.

«Мы понимаем, что «красный диплом» не главный показатель, поэтому мы также заинтересованы в креативной молодежи с активной жизненной позицией, обладающих набором профессиональных компетенций, такими как коммуникативность, креативность и навыки нестандартного мышления. В традиционной системе отбора установлена процедура, когда кандидаты подают свои документы и предстают уже на собеседовании. Такой подход в полной мере не позволяет лучше узнать потенциальных претендентов. Поэтому мы с экспертной командой проработали вопрос о целесообразности внедрения этапа предварительного изучения морально-деловых качеств кандидатов», - пояснил он.

Также, по его словам, в июне на официальном сайте размещено объявление о проведении конкурса по отбору в службу экономических расследований.

«На первом этапе в период с 15 июня по 30 июля потенциальные кандидаты могут пройти по ссылке, указанной на сайте, а также на страницах социальных сетей Instagram и Facebook и подать соответствующую заявку в электронном формате. На сегодняшний день уже подано свыше 150 заявок. Нами разработан график и начато проведение отбора в стенах АФМ. Данные приглашенных размещаются на страницах наших официальных сайтов и страницах социальных сетей. Сотрудники кадров оповещают персонально каждого о дате проведения следующего этапа», - проинформировал Нурлан Адалиев.

По словам руковдителя департамента кадровой работы Агентства, в назначенный день кандидаты проходят тесты на определение интеллектуальных способностей и компетенций.

«Здесь мы можем оценить не только уровень его интеллекта, но и потенциальные склонности к работе аналитиком, технарем, оперативным сотрудником или следователем. Далее мы подготовили этап написания эссе, который показывает умение кандидатов грамотно, логично и последовательно излагать свои мысли. И заключительный этап — это подготовка мотивационного видео продолжительностью не более 1,5 минуты», - рассказал спикер.

Претендентам предоставляется время на подготовку, после чего они должны ответить на ряд вопросов на камеру мобильного телефона.