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    09:51, 28 Август 2024 | GMT +6

    Конкурсы госзакупок на 2,2 млрд тенге отменила прокуратура Жамбылской области

    Прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге. Об передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы прокуратуры, в рамках анализа государственных закупок способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы установлен факт фальсификации данных.

    Один из участников предоставил недостоверные сведения о своей квалификации. Он вложил в электронный депозитарий веб-портала документы, искажающие информацию о ранее выполненных объектах, что в итоге увеличило опыт работы. 

    — Это послужило основанием для признания недобросовестного участника победителем конкурса на строительство объектов водоснабжения, стоимостью 2,2 млрд тенге. На основании акта прокурорского надзора акиматомобласти в СМЭС внесен иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и отмене конкурсов, — сообщили в прокуратуре.

    7 августа иск был полностью удовлетворен.


    Теги:
    Госзакупки Закон и право Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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