Конкурсы госзакупок на 2,2 млрд тенге отменила прокуратура Жамбылской области

Прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге. Об передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы прокуратуры, в рамках анализа государственных закупок способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы установлен факт фальсификации данных.



Один из участников предоставил недостоверные сведения о своей квалификации. Он вложил в электронный депозитарий веб-портала документы, искажающие информацию о ранее выполненных объектах, что в итоге увеличило опыт работы.

— Это послужило основанием для признания недобросовестного участника победителем конкурса на строительство объектов водоснабжения, стоимостью 2,2 млрд тенге. На основании акта прокурорского надзора акиматомобласти в СМЭС внесен иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и отмене конкурсов, — сообщили в прокуратуре.





7 августа иск был полностью удовлетворен.





