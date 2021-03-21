Конкурс «Жақсы келін - ырысың» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области выбрали лучшую молодую невестку. О МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан областным центром народного творчества и культурного досуга совместно с ДК «Достар» проведен конкурс «Жақсы келін - ырысың».

Молодым невесткам в борьбе за звание лучшей келін предстояло продемонстрировать свои творческие таланты и знание национальных традиций на всех 4 этапах конкурса.

«На первом участницы представили себя в национальных костюмах. Знание традиций и обычаев, пословиц продемонстрировали конкурсантки, отвечая на непростые вопросы во втором туре, а также показали свое умение подавать чай и готовить тесто для традиционного блюда «Бесбармақ». Очень ответственно подошли участницы к домашнему заданию, записали видеоролики. Получились настоящие мастер-классы по приготовлению национальных блюд «Қарын бүрме», «Жау жүрек», шитью корпе и бисероплетению. Четвертый творческий тур раскрыл всю многогранность и одаренность конкурсанток, покоривших сердца зрителей исполнением песен, танцев, стихотворений и игрой на кобызе», - рассказали в областном центре народного творчества.

Всего в конкурсе приняли участие представительницы 5 районов и городов Кокшетау и Степногорск.

Как отметили члены жюри, в состав которого вошли заслуженная артистка Республики Казахстан Бисара Макенова, старший научный сотрудник Акмолинского областного историко-краеведческого музея и обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Алма Кунанбаева, артистка областного казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Кусаинова Маржан Букешева, при выборе победительницы учитывались высокое исполнительское мастерство, артистизм, сценическая культура, качество сценической одежды, сохранение в обрядовых проявлениях основной национальной идеи.

По итогам обладателем Гран-при стала представительница Зерендинского района Акжаркын Сагындыкова. Первое место в конкурсе заняла Рабига Стыбаева, представлявшая Аршалынский район, второе - Айгерим Касенова из Атбасарского района и третье - Акбота Ташенова из Кокшетау.

Все участницы награждены ценными призами и дипломами. Также определены победительницы в номинациях «Сымбатты келін», «Өнерлі келін» и «Шебер келін».