Конкурс юных изобретателей прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в регионе состоялся областной онлайн-конкурс инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению» среди школьников, организованный Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Конкурс проведен с целью привлечения обучающихся к исследовательской, изобретательской деятельности в различных областях науки и техники и поддержки талантливых детей.

«В мероприятии приняли участие 22 учащихся в возрасте 13-17 лет из различных районов области и города Кокшетау. Школьники представили работы по 9 номинациям. Это проекты по техническому конструированию в области разработки действующих моделей автотранспорта, промышленности, в области космонавтики и аэрокосмоса, теплоэнергетики, в сфере авиации, строительства и другие», - рассказали организаторы.

Оценивало работы юных изобретателей компетентное жюри, в состав которого вошел профессорско-преподавательский состав Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова и строительно-технологического колледжа Кокшетау.

По результатам конкурса лучшими стали школьники из Аршалынского, Бурабайского, Шортандинского, Целиноградского, Зерендинского районов и города Кокшетау.

Победители и призеры будут награждены дипломами, а их руководители благодарственными письмами.

Школьники, занявшие первые места, представят Акмолинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в конце октября.