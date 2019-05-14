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Конкурс видеороликов провели в Кызылординской области

14 Мая 2019 12:53 67
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Конкурс видеороликов провели в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Для учеников школ Кызылординской области завершился конкурс видеороликов «Мен әлемді өзгертемін». В нем принимали участие 26 выпускников из Кызылорды и всех районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие было организовано областным центром «Рухани жаңғыру» в рамках программы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Мы не проиграем, если будем прививать молодежи не только конкурентоспособность, но и передовые навыки. Нужно воспитывать в детях любовь к образованию, изучению. Они достигнут хороших результатов, если правильно их направлять. Мы не должны уставать приводить детям правильные примеры», - сказала руководитель отдела «Тәрбие және білім» центра «Рухани жаңғыру» Алима Абдихалыкова.

По результатам конкурса первое место получил ученик кызылординской школы №211 имени А.Байтурсынова Нурдаулет Бисембаев. Последующие лидирующие места достались ученице 8 класса школы №170 Казалинского района Назерке Темирхан, ученику 10 класса школы №273 Багдату Жумадилову и ученику 9 класса школы №13 Аральского района Данияру Толеуову.

«Сейчас применяется очень много насилия в отношении детей. Если бы никто не поднимал на них руку, весь мир был бы окутан добром. Именно такую мысль мы хотели донести в видеоролике. Я хочу защитить детей от зла», - сказал Нурдаулет Бисембаев.

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Ключевые слова: Образование, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Сабина Биржанкызы

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