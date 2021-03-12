Конкурс видеороликов на космическую тему пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня космонавтики и в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан акимат столичного района Есиль совместно с НК «Қазақстан ғарыш сапары» запускает конкурс видеороликов на космическую тематику среди школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Победителей конкурса ждёт уникальная экскурсия по зданию нацкомпании «Қазақстан ғарыш сапары» и личная встреча с казахстанским космонавтом Талгатом Мусабаевым.

Конкурс стартует 15 марта и продлится до 1 апреля. Для участия необходимо загрузить работу на CD и вместе со своими данными передать организаторам по адресу: проспект Кабанбай батыра, 33 (1 этаж, ресепшн).

Участники сами определяют жанр материала (интервью, репортаж, видеоклип). При этом длительность видео не должна превышать 2 минут, допускаемый формат: avi или mpeg. Могут использоваться фотографии. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РК. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший ее. Также запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. На каждый ролик подается одна заявка, но количество заявок не ограничено.

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.);

Стоит отметить, что присланные на конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

Для оценки работ формируется комиссия, которая проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок.