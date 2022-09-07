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Конкурс в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова прошел в Таллинне

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Сентября 2022, 11:26
Конкурс в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова прошел в Таллинне

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Эстонии состоялся конкурс мастеров художественного чтения в рамках празднования 150-летия со дня рождения известного казахского просветителя и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, в котором приняли участие проживающие в этой стране представители казахстанской диаспоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Конкурсанты состязались в чтении стихов известных авторов, составлении монологов и воспроизведении музыкальных композиций. Жюри оценивало выступления на основе выразительности голоса, сложности выбранного произведения и мастерства владения музыкальным инструментом. По итогам творческого состязания были выявлены победители, которые получили ценные призы в виде сувениров в национальном стиле.

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Целями прошедшего конкурса являются популяризация художественной литературы и творческого наследия казахстанских писателей, укрепление национального единства и воспитание патриотизма, повышение общественного интереса к национальной культуре и искусству, а также развитие культуры чтения среди молодежи.

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Участники и зрители конкурса отметили важность проведения подобных мероприятий для расширения сферы применения государственного языка и сохранения культурных связей с Казахстаном. Как подчеркнула руководитель Казахского общества в Эстонии «Атамекен» Айдынай Бухарбаева, «мероприятие не только укрепило интерес к родному языку, но и вызвало желание изучать творчество известных в Казахстане и за его пределами деятелей отечественной культуры».

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Фото: gov.kz


МИД РК   Культура   История Казахстана   Дата   150-летие Ахмета Байтурсынова   Эстония   Ахмет Байтурсынов  
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