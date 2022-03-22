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Конкурс «Түйе палуан» провели в Алматинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Марта 2022, 09:34
Конкурс «Түйе палуан» провели в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В честь Наурыз мейрамы в Алматинской области было организовано порядка 300 мероприятий, из них 146 – для детей. Основные торжества прошли в областном центре – городе Талдыкоргане, где в районе парка «Жастар» был развернут нарядный юрточный городок «Наурыз ауылы». Не обошелся праздник и без самого главного угощения, всем желающим было роздано две тысячи литров наурыз-коже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В этом году жетысусцы наконец смогли встретить Наурыз с соответствующим размахом, чего были лишены последние два года из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией.

По сложившейся традиции празднование началось с очистки родника и посадки саженцев деревьев. В мероприятиях принял участие аким области Канат Бозумбаев.

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На территории студенческого городка общежития Жетысуского университета им. И. Жансугурова выросла аккуратная аллея из молодых елочек. Всего по области в рамках экологической акции, приуроченной к празднику, планируется высадить порядка 10 тысяч саженцев, из них более тысячи – в Талдыкоргане. В целом за этот год в Жетысу планируется посадить 200 тысяч молодых деревьев.

Всевозможные выставки, интересные конкурсы, спортивные состязания были организованы в районе Дворца спорта и парка «Жастар». Своим мастерством поделились народные умельцы – резчики по дереву, гончары, художники, рукодельницы и многие другие. Члены областной Ассамблеи народа Казахстана порадовали вкусными национальными блюдами. Особый интерес вызвал конкурс «Түйе палуан», по условиям которого поднявший верблюда и пронесший его наибольшее количество шагов, забирал его в качестве заслуженной награды. Самым сильным и стойким оказался талдыкорганец Ибрагим Берсанов.

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Игра в асыки и тогызкумалак, армрестлинг, поднятие барана, стрельба из лука, поднятие гирь, состязания по казакша курес, перетягивание каната – в этих и во всех других конкурсах смогли принять участие все желающие, победители получали подарок на память.

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Не обошелся праздник и без показа народных обрядов и обычаев. Посетив несколько юрт, аким области К. Бозумбаев принял участие в проведении обряда «тусау кесер» и презентации книги «Жетісу жауһарлары».

Без внимания не осталось и детское творчество. Воспитанниками детской художественной школы была подготовлена выставка «Образы Наурыза». Популярным среди молодежи стал мастер-класс от профессиональных хореографов города, танцевальный флешмоб никого не оставил равнодушным.

Кульминацией празднования стало театральное представление и насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и артистов областной филармонии имени Суюнбая, фольклорно-этнографического ансамбля «Талдықорған әуендері».

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