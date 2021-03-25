Конкурс талантов среди детей сотрудников ДУИС прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ДУИС по Карагандинской области провели онлайн-конкурс среди детей сотрудников. Состязание было приурочено к празднованию Наурыз, передаёт аорреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области провели онлайн конкурс талантов «Наурыз» среди детей сотрудников, посвященный празднованию Наурыз мейрамы

В преддверии празднования Наурыз мейрамы в Департаменте УИС по Карагандинской области проведен онлайн конкурс талантов «Наурыз» среди детей сотрудников и работников подразделений ДУИС по области, посвященный празднованию Наурыз мейрамы.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в области, конкурс был проведен в режиме онлайн.

Юные участники представили на суд жюри творческие видеоролики с выступлениями: песнями, танцами, игре на национальных музыкальных инструментах, стихотворениями. Участница от учреждения АК-159/7 Канзафарова Диана представила видеоролик в формате интервью на тему «Наурыз». Представительница учреждения АК-159/20 Жамбыл Томирис показала процесс приготовления национального блюда - баурсак.

Места распредилились следующим образом:

1 место- учреждение АК-159/11- Өмірзақ Ислам

2 место- учреждение АК-159/6- Серік Карина

3 место- учреждение АК-159/20- Жамбыл Томирис и учреждение АК-159/18 -Араоновы Айдана и Ансар.

Призеры и все участники были награждены грамотами начальника ДУИС по Карагандинской области, игрушками и сладкими призами.