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    19:19, 24 Март 2021 | GMT +6

    Конкурс талантов среди детей сотрудников ДУИС прошёл в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ДУИС по Карагандинской области провели онлайн-конкурс среди детей сотрудников. Состязание было приурочено к празднованию Наурыз, передаёт аорреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области провели онлайн конкурс талантов «Наурыз» среди детей сотрудников, посвященный празднованию Наурыз мейрамы

    В преддверии празднования Наурыз мейрамы в Департаменте УИС по Карагандинской области проведен онлайн конкурс талантов «Наурыз» среди детей сотрудников и работников подразделений ДУИС по области, посвященный празднованию Наурыз мейрамы.

    В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в области, конкурс был проведен в режиме онлайн.

    Юные участники представили на суд жюри творческие видеоролики с выступлениями: песнями, танцами, игре на национальных музыкальных инструментах, стихотворениями. Участница от учреждения АК-159/7 Канзафарова Диана представила видеоролик в формате интервью на тему «Наурыз». Представительница учреждения АК-159/20 Жамбыл Томирис показала процесс приготовления национального блюда - баурсак.


    Места распредилились следующим образом:

    1 место- учреждение АК-159/11- Өмірзақ Ислам

    2 место- учреждение АК-159/6- Серік Карина

    3 место- учреждение АК-159/20- Жамбыл Томирис и учреждение АК-159/18 -Араоновы Айдана и Ансар.

    Призеры и все участники были награждены грамотами начальника ДУИС по Карагандинской области, игрушками и сладкими призами.


    Теги:
    Пенитенциарная система Карагандинская область Общество
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