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Конкурс среди поэтов и писателей объявили в Астане к 25-летию столицы

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Июня 2023, 05:55
Конкурс среди поэтов и писателей объявили в Астане к 25-летию столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия столицы управление по вопросам молодежной политики Астаны объявило конкурс «Үздік жас қаламгер» в поддержку молодых поэтов и писателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель конкурса – создание условий для творческого развития молодых поэтов и писателей и поддержка позитивных молодежных инициатив, повышение интереса и любви к родной стране, поэтического мастерства молодежи через всестороннее изучение традиций казахского народа, развитие чувства патриотизма через национальную культуру, повышение роли казахского языка, выявление молодых талантов.

В конкурсе могут принять участие молодые поэты и писатели столицы в возрасте от 14 до 35 лет.

В рамках конкурса планируется собрать лучшие произведения.

Призеры получат по 500 000 тенге.

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