Конкурс снежных скульптур проходит в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Конкурс снежных скульптур прошел в учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Зима – это всегда самая сказочная и чудесная пора, несмотря на холод и мороз, в учреждениях ДУИС по Костанайской области есть своя традиция - лепить снежные фигуры. На базах учреждений Костанайской области прошел конкурс снежных скульптур. Первый этап конкурса проводился в период с 9 по 25 декабря 2019 года, второй пройдет с 1 по 22 января 2020 года.





В творческом состязании приняли участие осужденные, которыми были обеспечены необходимыми принадлежностями. Главными персонажами творений из снега стали, конечно же, Дед Мороз, Снегурочка и хозяйка 2020 года - крыса.





Несмотря на суровую погоду, участники конкурса старались изо всех сил, вкладывая душу в произведения и демонстрируя талант. Все скульптуры были раскрашены в яркие цвета, создающие праздничное настроение.





Теперь же авторов снежных произведений ждет второй этап, где будет определен победитель конкурса.