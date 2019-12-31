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Конкурс снежных скульптур проходит в Костанае

31 Декабря 2019 19:00
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Конкурс снежных скульптур проходит в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Конкурс снежных скульптур прошел в учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Зима – это всегда самая сказочная и чудесная пора, несмотря на холод и мороз, в учреждениях ДУИС по Костанайской области есть своя традиция - лепить снежные фигуры. На базах учреждений Костанайской области прошел конкурс снежных скульптур. Первый этап конкурса проводился в период с 9 по 25 декабря 2019 года, второй пройдет с 1 по 22 января 2020 года.


В творческом состязании приняли участие осужденные, которыми были обеспечены необходимыми принадлежностями. Главными персонажами творений из снега стали, конечно же, Дед Мороз, Снегурочка и хозяйка 2020 года - крыса.


Несмотря на суровую погоду, участники конкурса старались изо всех сил, вкладывая душу в произведения и демонстрируя талант. Все скульптуры были раскрашены в яркие цвета, создающие праздничное настроение.


Теперь же авторов снежных произведений ждет второй этап, где будет определен победитель конкурса.


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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК, Общество,
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