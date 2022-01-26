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Конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями прошёл в Алматинской области

26 Января 2022 21:13
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Конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями прошёл в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями «Жаңа замандағы жаңа Қазақстан» организовали в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя директора молодежного ресурсного центра Алматинской области Максата Кенешева, цель мероприятия - дать учащимся с ограниченными возможностями возможность развить свои творческие способности и проявить свою активность.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что 2022 год нужно объявить Годом детей. Он отметил, что мы должны создать все условия для того, чтобы открыть дорогу подрастающему поколению. В рамках сегодняшнего мероприятия были рассмотрены аспекты воспитания патриотических чувств, повышения активности учащихся. Благодаря таким конкурсам мы хотим выявить талантливую молодежь и дать им возможность проявить свои творческие способности перед публикой», - сказал М. Кенешев.


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#Алматинская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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