Конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями прошёл в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями «Жаңа замандағы жаңа Қазақстан» организовали в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам заместителя директора молодежного ресурсного центра Алматинской области Максата Кенешева, цель мероприятия - дать учащимся с ограниченными возможностями возможность развить свои творческие способности и проявить свою активность.
«Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что 2022 год нужно объявить Годом детей. Он отметил, что мы должны создать все условия для того, чтобы открыть дорогу подрастающему поколению. В рамках сегодняшнего мероприятия были рассмотрены аспекты воспитания патриотических чувств, повышения активности учащихся. Благодаря таким конкурсам мы хотим выявить талантливую молодежь и дать им возможность проявить свои творческие способности перед публикой», - сказал М. Кенешев.
- Пользоваться господдержкой призвали в НПП «Атамекен» молодежь без опыта работы
- 65% рынка труда в РК нуждается в выпускниках колледжей и краткосрочных курсов – Олжас Ордабаев
- Сколько выпускников казахстанских вузов и колледжей остаются без работы после получения диплома
- Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
- Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни
- Блокпосты убирают в Талдыкоргане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана