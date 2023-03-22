Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Конкурс ремесленников «Киелі пана – киіз үй» провели в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Марта 2023, 15:00
Конкурс ремесленников «Киелі пана – киіз үй» провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау музеем художественного и декоративно-прикладного искусства им. Ш. Сариева организован областной конкурс-выставка ремесленников «Киелі пана – киіз үй», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью конкурса-выстави стал показ видов и конструкций юрты, ее символики, а также развитие декоративно-прикладного искусства, информирование общественности о достижениях и возможностях отечественных мастеров-ремесленников.

На конкурсе-выставке было представлено 14 работ из дерева и текстиля. Конкурс проходил в двух номинациях. В направлении «Мастер по дереву» - три изделия и в направлении «Мастер по текстилю» - 11.

В результате І и ІІ места в номинации «Мастер по дереву» занял Нурсултан Калиев из Атырау с изделиями ручной работы «Сандық ағаш» и «Жастық ағаш», III место - Калымбек Жумашев из Атырау с «Жер үстел». А в номинации «Мастер по текстилю» І место заняла Айгерим Кенжегалиева из Атырау с изделием «Сырмақ. Күн мен түн», ІІ место с «Басқұр» заняла Галия Рыскалиева из Курмангазинского района, ІІІ место - Алмара Жангалиева из Исатайского района с изделием «Басқұр», Нургуль Елтезерова из города Кульсары с «Түйе қоржын», «Уық бау» и Сандугаш Мергенгалиева из Кызылкогинского района с изделием ручной работы «Текемет».

Призеры были награждены дипломами и сертификатами.


Атырауская область   Наурыз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами