Конкурс при поступлении в военные учебные заведения РК составляет два-три человека на место

Рост конкуренции среди поступающих в военные учебные заведения Министерства обороны говорит о росте престижа военных профессий, сообщил начальник департамента военного образования и науки МО РК Мурат Олжабаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня в систему военного образования Министерства обороны входят девять военных учебных заведений, работающих в едином нормативно-правовом и учебно-методическом пространстве общей образовательной системы Республики Казахстан. Подготовка специалистов осуществляется по уровням технического и профессионального образования, высшего образования (бакалавриат), а также послевузовского образования — магистратуры и докторантуры. Таким образом, сформирована непрерывная система профессионального роста, начиная с сержантского состава до офицеров и военных ученых, — сказал М. Олжабаев.

По его словам, особое внимание уделяется совершенствованию системы приема и конкурсного отбора. С прошлого года внедрена подача заявлений через веб-портал электронного правительства. Интеграция государственных информационных систем позволила автоматизировать получение результатов ЕНТ, проведение специальных проверок и медицинских процедур. Срок оформления документов сокращен со 120 до 30 дней. Граждане получили возможность подать заявление дистанционно, что обеспечило прозрачность, равный доступ для молодежи всех регионов и минимизацию субъективных факторов.

Как сообщил М. Олжабаев, прием в военные вузы осуществляется по четырехэтапной системе: профессионально-психологический отбор; медицинское освидетельствование; проверка физической подготовленности и конкурсный рейтинг.

Спикер также отметил, что рост конкуренции среди поступающих в военные учебные заведения Министерства обороны говорит о росте престижа военных профессий и конкурентоспособности этих учебных заведений по сравнению с гражданскими организациями образования. Так, по итогам приемной кампании 2025 года на каждое место в военных колледжах претендовали три абитуриента, в военных институтах — два абитуриента на место. Среди наиболее востребованных профессий были: летная эксплуатация воздушных судов государственной авиации; военная медицина; технологии автоматизации и инфокоммуникаций; физическая культура и спорт в военном деле.

По словам начальника департамента, прием на учебу в военные учебные заведения проводится строго в соответствии с законодательством, на основе рейтинговых списков. При равных показателях преимущество отдается категориям граждан, предусмотренным статьей 39 Закона «О военной службе и статусе военнослужащих в Республике Казахстан».

Ранее свыше 660 гвардейцев получили гранты на обучение по программе «Срочник 2.0» в Казахстане.