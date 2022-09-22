22 Сентября 2022, 14:55

Конкурс «Поздравь своего учителя!» запускает Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника педагогов Министерство просвещения РК запускает конкурс «Поздравь своего учителя!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

«В конкурсе могут принять участие все желающие – как те, кто сейчас учится в школе, так и те, кто уже окончил школу и хотел бы выразить слова благодарности и пожелания своему учителю или учителям. Для этого необходимо опубликовать текстовое, фото- или видеопоздравление с хэштегом #ұстаздаркүні #ұстазыңдықұттықта #деньучителя #поздравьсвоегоучителя в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok», - сообщили в ведомстве.

Акция продлится включительно по 2 октября этого года. Итоги конкурса будут подведены 3 октября. Авторы самых интересных, креативных поздравлений получат памятные подарки от Министерства просвещения.

«Приглашаем всех казахстанцев принять активное участие в челлендже, поздравить своих учителей с профессиональным праздником и выразить им признательность за их важный и благородный труд!», - призывают в образовательном ведомстве.