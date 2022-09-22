Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Конкурс «Поздравь своего учителя!» запускает Минпросвещения РК
22 Сентября 2022, 14:55

Конкурс «Поздравь своего учителя!» запускает Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника педагогов Министерство просвещения РК запускает конкурс «Поздравь своего учителя!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

«В конкурсе могут принять участие все желающие – как те, кто сейчас учится в школе, так и те, кто уже окончил школу и хотел бы выразить слова благодарности и пожелания своему учителю или учителям. Для этого необходимо опубликовать текстовое, фото- или видеопоздравление с хэштегом #ұстаздаркүні #ұстазыңдықұттықта #деньучителя #поздравьсвоегоучителя в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok», - сообщили в ведомстве.

Акция продлится включительно по 2 октября этого года. Итоги конкурса будут подведены 3 октября. Авторы самых интересных, креативных поздравлений получат памятные подарки от Министерства просвещения.

«Приглашаем всех казахстанцев принять активное участие в челлендже, поздравить своих учителей с профессиональным праздником и выразить им признательность за их важный и благородный труд!», - призывают в образовательном ведомстве.


Новости по теме
Конкурс Dala Dauysy с призовым фондом 46 млн тенге стартовал в Казахстане
Школьники смогут разработать проекты по благоустройству столицы
Лучших дояров выбрали в Астане
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Казахстанские школьники стали победителями чемпионата по робототехнике в Женеве
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив