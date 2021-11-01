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Конкурс поэтов-импровизаторов прошел в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
1 Ноября 2021, 22:49
Конкурс поэтов-импровизаторов прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл ежегодный конкурс «Бұхарекең жырлайды». Организаторы – областная Ассамблея народа Казахстана и проектный офис «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конкурсе приняли участие молодые таланты из разных регионов Карагандинской области, они соревновались в исполнении стихов жырау и чтении собственных сочинений, написанных в стиле поэзии жырау. При оценке жюри обращало внимание на сценическую культуру, а также стиль чтения и исполнения, количество произведений, которые участник знает наизусть», – рассказали организаторы.

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По итогам творческих соревнований в номинации «Бұқар жырау оқулары» победила Маралжан Мадинеш (Бухар-Жырауский район), в «Әлемді түгел көрсе де» – Милана Мених (Караганда), в «Жыршы-жырау» – Улангасыр Камиев (Шетский район) и в главной категории «Бұқар жырауша» лучшим поэтом-импровизатором стал Бекарыс Оспанов (Караганда).

Конкурс прошёл уже в 14-й раз. И с каждым годом желающих участвовать в нём становится всё больше.

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Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру   Общество  
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