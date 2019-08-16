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Конкурс по традиционному песенному искусству казахов проходит в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
16 Августа 2019, 11:50
Конкурс по традиционному песенному искусству казахов проходит в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Республиканский праздник искусств «Аймақты әнмен тербетіп», который стартовал в Иргизском районе Актюбинской области, собрал талантливую молодежь, увлеченную традиционным песенным искусством казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«XXII традиционный праздник искусств проводится в рамках спецпроекта «Современная казахстанская культура» программы «Рухани жаңғыру» Иргизским районным домом культуры при содействии областного центра народного творчества и районного акимата.

Этот конкурс проводится ежегодно, и с каждым годом его география растет. Вначале он имел районный масштаб, затем вырос до областного, а с прошлого года обрел статус республиканского. Таким образом, мы создали площадку, на которой свое искусство может показать каждый талантливый молодой человек, что, несомненно, способствует развитию национального искусства», - говорит директор Актюбинского областного центра народного творчества Лейла Умарова.

В этот раз в регион приехала талантливая молодежь из четырех областей страны – Атырауской, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской. В течение двух дней участники конкурса покажут свое мастерство в жанрах терме и эстрадная песня. Вчера молодые таланты выступали в жанре терме, сегодня вечером эстафету продолжат участники, заявившие себя в жанре эстрадной песни.

Кульминацией праздника искусств станут гала-концерт и церемония награждения победителей музыкального проекта.

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Актюбинская область   Культура   История Казахстана   Рухани жаңғыру   Современная культура   Молодежь   Год молодежи  
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