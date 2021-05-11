Конкурс по отбору переписного персонала объявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы объявили набор переписного персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года пройдет очередная национальная перепись населения. Департамент Национального бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Алматы объявил конкурс по отбору переписного персонала по договору возмездного оказания услуг.

По договору возмездного оказания услуг объявляется конкурс об отборе переписного персонала 1 этапа.

Для проведения очередной переписи населения необходимо 48 инструкторов-наблюдателей и 618 регистраторов. Инструкторы будут работать с мая по июль 2021 года, регистраторы с 01 июня по 30 июня 2021 года. Их должностные оклады составят 125 000 тенге и 83 000 тысяч тенге соответственно.

Претенденты должны иметь высшее, техническое и профессиональное, послесреднее, общее среднее образование. Требования по стажу работы не предъявляются.